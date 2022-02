Prins Alexander I regeert over De Roesdonkers

Politieke partijen in Hee­ze-Leen­de zijn in verkie­zings­tijd unaniem: Vangaelen niet slopen

HEEZE - Waar is plek voor woningbouw? Wil Heeze-Leende windmolens of zonneparken? Hoe kan het verkeer beter door de dorpen worden geleid? En kan de sloop van hostellerie Vangaelen nog worden voorkomen? De verkiezingscampagne in Heeze-Leende is donderdagavond afgetrapt tijdens een eerste debatavond in dorpshuis ’t Perron.

