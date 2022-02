Prins Ivo I aan de macht in Toeterland

Prins Ivo I komt uit een echt ondernemersgeslacht. Samen met Rian runt hij de winkel Stevens Televisies in Budel-Schoot. Behalve prins is hij ook vorst van De Toeters. De prinses kreeg de liefde voor carnaval met de paplepel ingegoten. Ze treedt in de voetsporen van haar ouders Jo en Marijke, die in 1990 het prinsenpaar in Gastel vormden.