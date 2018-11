Prins Leo heerst over het Heiknuuterrijk

In het dagelijks leven is Sentjens (36) werkzaam bij JKB Transport in Budel. De geboren en getogen Dorpleiner heeft een dochter: Maud. Als Sentjens geen carnaval viert schopt hij tegen een bal bij voetbalvereniging Rood-Wit’67. Zingen doet hij bij de Foute Jongens. De Dorpleiner is geen onbekende in de carnavalswereld. Vijf jaar geleden trad de kersverse hoogheid toe tot de Raad van Elf van KS De Heiknuuters. Prins Leo wordt bijgestaan door adjudanten Marjan Sentjens en Tom Roost.