Proef met tractorsluizen opnieuw verlengd

Nieuw festival Voetjes in het zand strijkt neer op Budelse beachvel­den

14:37 BUDEL - Het heeft even geduurd, maar zaterdag is een gedeelte van het sportpark in Budel weer in festivalsferen gehuld. Het nieuwe evenement Budel Outdoor - Voetjes in het zand strijkt dan neer op de beachvelden.