Provincie biedt gemeente hulp in kwestie VIC-terrein Sterksel, maar geen geld

De gedeputeerde zei dit onlangs in antwoord op vragen van de provinciale Partij voor de Dieren. Die wilde onder meer weten in hoeverre de provincie een rol kan spelen bij het vinden van een milieu- en natuurvriendelijke invulling voor het VIC-terrein. Grashoff zei ook dat een complete sanering (alle bebouwing weg en bomen planten) geld gaat kosten: ,,En dit is financieel niet iets wat we zomaar kunnen doen”. Hóe de provincie de gemeente denkt te kunnen helpen, werd niet duidelijk. ,,Het is lastig om dat hier te melden. Dan doorkruis ik dat overleg”, zei hij.