Prowise in Budel slaat slag nu alle scholen onderwijs op afstand willen geven

Voor leerlingen die al langer werken met Rekentuin, Taalzee en Words and Birds is er niet veel nieuws onder de zon. Thuis kunnen ze de oefeningen met de lessystemen van Prowise in Budel net zo goed maken als op school. Maar op scholen met minder ervaring is het wennen nu ze door de gedwongen sluiting van de schoolgebouwen alleen nog maar op afstand les kunnen geven.

‘Zet je leerlingen aan de slag’

Na de sluiting van de scholen heeft Prowise zijn website voorzien van extra informatie hierover. ‘Zet je leerlingen thuis aan de slag’, is het motto. Leerkrachten en schoolleiding weten de leverancier van digitale schoolvoorzieningen goed te vinden. Volgens directeur Erik Neeskens en manager Edith Kwaspen draait het bedrijf momenteel onder hoogspanning. Kwaspen: „Onze helpdesk wordt vaak gebeld met het verzoek schoolklassen op gang te helpen. Er zijn vragen over hoe ze moeten inloggen en soms moet twijfel worden weggenomen of de systemen wel veilig zijn in verband met de privacy.”

Neeskens zegt niet bang te zijn dat hun systemen te zwaar belast worden nu heel Nederland op afstand les wil geven. „We hebben onze eigen servers met de nieuwste apparatuur berekend op intensief gebruik van onze software. Ook hebben we nog voor de coronacrisis onze voorraden vanuit China aangevuld. Extra vraag naar digitale schoolborden kunnen we prima aan.”

Vaste klanten kennen het gebruik van de schermen en bijbehorende software, zegt Neeskens. „Met ons pakket Prowise Go kunnen ze gebruik maken van kunstmatige intelligentie om te helpen bij de begeleiding en de beoordeling van de prestaties die kinderen thuis leveren. De leerkracht kan deze op zijn laptop of iPad op de voet volgen.”

Miljoen gebruikers

De meeste leerlingen werken met het gratis pakket Presenter van Prowise. „Daarvan hebben we een miljoen gebruikers, vooral in Nederland”, zegt Kwaspen. „In Zeeland hebben we veel ervaring opgedaan met klassikaal op afstand lesgeven. Dit om het tekort aan leerkrachten daar op te vangen. Je kunt er goed klassikale lessen mee geven. We hebben al 3 miljoen lessen in onze database opgeslagen. Leerkrachten kunnen hiermee inspiratie mee opdoen.”

Met Presenter kunnen de leerkrachten oefeningen of een leerzame quiz één keer voorbereiden, waarna alle leerlingen ze thuis kunnen maken. Ook kunnen twee of meer leerkrachten vanuit thuis samen een les voorbereiden en leerlingen kunnen ook samenwerken aan een taak.