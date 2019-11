Prowise sleept mega-order binnen: heel Kopenhagen hangt straks vol met Budelse aanraakschermen

Alweer sluit een restaurant in Heeze

5 november HEEZE - Restaurant Beaux aan de Jan Deckersstraat 43 in Heeze sluit vrijdag 29 november de deuren. Nu de gelijknamige, naastgelegen galerie gesloten is en daar ook geen huwelijken meer voltrokken worden, is het restaurant niet meer in stand te houden, aldus eigenaar Valkenburg.