Publiek zittingen in Budel komt ogen en oren tekort

Sterksel wil rem op toename arbeidsmi­gran­ten

1 februari STERKSEL - Er zijn plannen om in het voormalig klooster aan de Albertlaan 4 in Sterksel meer arbeidsmigranten te huisvesten. Een verzoek daarvoor ligt bij de gemeente. De Sterkselse dorpsraad en direct omwonenden zijn er niet blij mee: ,,Het gaat nu goed. We willen dat dat zo blijft”.