Puzzelstukjes uit de regio opgegraven in Heeze: ‘Hier wisten wij meteen al dat het raak zou zijn’

HEEZE - Behalve emmers vol aardewerkscherven werd er uit een zestal oude waterputten onder meer een klein kaliber kanonskogel en tinnen schalen, borden en kandelaars gehaald. De oudste vondsten dateren vermoedelijk uit 1400. Archeologen hebben bij graafwerkzaamheden op een perceel aan de Emmerikstraat in Heeze sporen uit de late middeleeuwen gevonden.

,,We gaan vooralsnog grofweg uit van de periode rond de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648, red.). De schalen en kandelaars zijn waarschijnlijk verstopt tijdens een plundertocht. Het is namelijk heel bijzonder dat we zo’n compleet servies in een oude waterput aantreffen”, vertelt archeoloog Martijn Bink.

Uit de graafwerkzaamheden blijkt verder dat op het perceel aan de Emmerikstraat, gelegen in het oostelijk deel van het nieuwbouwproject De Bulders, een laat-middeleeuwse boerderij heeft gestaan.

Per toeval scherven gevonden

Vanaf woensdag werd er door een team archeologen minutieus naar historische resten gespeurd. De werkzaamheden werden uitgevoerd door het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam en leden van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland.

Jacques van Laarhoven van heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten volgde de werkzaamheden op de voet. De aanzet voor het archeologisch onderzoek werd gegeven door Willy Oomen, een van leden van de archeologische werkgroep van de heemkundekring. Van Laarhoven: ,,Het opgravingsterrein ligt langs zijn vaste fietsroute. Bij toeval vond hij een heleboel scherven. Vervolgens hebben we contact gezocht met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.”

Volledig scherm Vondsten van de opgraving in Heeze. © Herbert Voorwerk

Niet alleen bij de lokale heemkundekring deed de vondst het hart sneller kloppen. Ook Bink is enthousiast. ,,Voor ons is dit een geweldige locatie. Op veel plekken waar archeologisch onderzoek wordt verricht, komen we af en toe iets tegen. Hier wisten wij meteen al dat het raak zou zijn.”

Paar puzzelstukjes voor de regionale geschiedenis

Donkere verkleuringen in de bodem wezen onder meer op de aanwezigheid van zes oude waterputten. Bink: ,,Daardoor is het duidelijk dat het hier gaat om een erf van een boerderij.” De waterputten werden opgebouwd uit plaggen die in ringen waren gestapeld. Vaak gebeurde dit boven op een oud karrewiel.

,,Wat we hier hebben gevonden is niet alleen belangrijk voor de geschiedschrijving van Heeze, maar het levert ons ook weer een paar puzzelstukjes op voor de geschiedenis van deze regio", duidt Bink. ,,Samen laten ze zien hoe Brabant zich heeft ontwikkeld. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat veel huizen in de Tachtigjarige Oorlog zijn opgehouden te bestaan, omdat veel mensen toen zijn vertrokken naar de steden.”