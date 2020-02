PVOJ-GroenLinks: ‘Het blijft in Heeze-Leende te lang stil over herindeling’

De partij van de raadsleden Frans Maas en Alide Hijmans is ongerust over de stilte die is neergedaald over het ‘herindelings-debat’. Op 23 oktober vorig jaar kwamen de gemeenteraden van de drie A2-gemeenten bij elkaar. Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard spraken toen af om geregeld bij elkaar te gaan zitten om de mogelijkheden verder te verkennen en om voor de zomer van dit jaar een besluit te nemen over een gezamenlijke bestuurlijke toekomst. Ook zou volgens PVOJ-GroenLinks gedacht en gepraat worden over manieren om inwoners meer bij het proces te betrekken.

Vooral dat laatste dreigt in de knel te komen als er niet snel garen op de klos komt. ,,Het is al weer geruime tijd erg stil", schrijft de partij in de inleiding op schriftelijke vragen aan B en W. ,,PVOJ-GroenLinks vreest dat er te weinig tijd zal zijn om een behoorlijk participatietraject op te tuigen (...). We hebben nog maar enkele maanden tot het zo ver is".

Verdeeldheid bij de politiek

De partij dringt er bij het college op aan om haast te maken en op korte termijn te komen met een voorstel over welke toekomstscenario's mogelijk zijn. Het gaat dan om verregaande samenwerking met de andere twee A2-gemeenten of een fusie tot één gemeente. Dat laatste heeft de voorkeur van alle ambtenaren. Maar de politiek in alle drie de gemeenten is er verdeeld over.

Ook opsplitsen een optie

Als het aan PVOJ-GroenLinks ligt, moet het college ook een fusie met Geldrop-Mierlo serieus onderzoeken. Of desnoods alleen van Heeze met Geldrop-Mierlo. Want ook ,,de verschillende oriëntatie van de kernen (Heeze, Leende, Sterksel, Leenderstrijp) op hun omgeving moet een serieus punt van overwegen zijn bij het bepalen van een punt op de horizon", aldus de partij, die daarmee het opsplitsen van Heeze-Leende ook als optie wil bespreken.