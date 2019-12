PvOJ/Groenlinks wil stilleggen van bouw vergister Sterksel

Dit schrijft de tweezetelfractie in schriftelijke vragen aan het college van B en W. De brief is een reactie op eerdere vragen van de provinciale Partij voor de Dieren over dezelfde kwestie aan Gedeputeerde Staten.

Elf bassins van 15 meter hoog

Het gaat allemaal over de mestvergistingsinstallatie op het terrein Poort43 (het vroegere Reilingterrein) in Sterksel. Het Amerikaans-Israelische bedrijf Blue Sphere investeert er 30 miljoen euro in de bouw van een van de grootste mestverwerkers van Europa. Een hoofdgebouw en elf 15 meter hoge bassins verrijzen er momenteel. Maar uit antwoorden op de vragen van de PvdD bleek dat de benodigde vergunning nog niet helemaal op orde is. Om te beoordelen of voldaan wordt aan de jongste voorwaarden van de Wet natuurbeheer moest BPC Parkmanagement (die namens eigenaar Driessen Groep het terrein beheert) nog aanvullende informatie leveren en die moet nog beoordeeld worden door de provincie.