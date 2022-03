Raad akkoord met aanleg weg voor vrachtverkeer Maarheeze

Die wordt aangelegd in het stukje bosgebied aan de Grote Bleek. De nieuwe weg is wellicht de belangrijkste maatregel in Maarheeze om daar de woonwijk De Neerlanden vrachtwagenluw te maken. Nu rijdt vrachtverkeer dat van bedrijventerrein Poort 43 in Sterksel naar de A2 moet via de Neerlanden. Vrachtverkeer van de A2 richting Sterksel gaat nu nog via d’Aasdonken en Grote Bleek. Als de nieuwe weg is aangelegd gaat alle verkeer via de nieuwe route.