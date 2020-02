Raad Cranendonck positief over plannen: De Baronie kan van start gaan

BUDEL - Wethouder Frans Kuppens (CDA, Baronie van Cranendonck) kan aan de slag om het bestemmingsplan voor De Baronie van Cranendonck voor te bereiden. De raad stemde gisteren in grote meerderheid in met de plannen voor het gebied en de financiële gevolgen.

Volledig scherm Baronie van Cranendonck Soerendonk © DCI media

De raad was lovend over de concrete initiatieven voor het gebied, maar wellicht nog meer over het proces dat uiteindelijk tot de concrete plannen heeft geleid. ,,Samen met omwonenden, klankbordgroep en initiatiefnemers is er een mooi plan tot stand gekomen, met respect voor de natuur en de cultuurhistorie van dit gebied”, vond Janneke van Happen (CDA). ,,Dit gebied verdient deze initiatiefnemers en deze initiatiefnemers verdienen dit gebied”, vulde ze aan.

Ook de woordvoerders van de andere partijen lieten zich in dergelijke lovende woorden uit. Hoewel wethouder Kuppens, als alle initiatieven doorgaan, begroot heeft dat de gemeente uiteindelijk zo’n 3 ton aan het project overhoudt, was de raad daar wat kritischer in. ,,Er zit nog wat zorg bij de grondexploitatie, die is wel erg positief”, vond Karel Boonen (Cranendonck Actief).

Financieel risico

Want risico’s zijn er nog wel. Zo kunnen initiatiefnemers afhaken, opbrengsten van grond of gebouwen kunnen tegenvallen, ambtelijke kosten kunnen hoger uitvallen, maar ook het saneren van vervuilde grond kan financieel nog wat roet in het eten gooien. ,,Maar voor dit plan willen we wel een financieel risico lopen”, vond Boonen.

Naast lovende woorden had Patrick Beerten (Elan) ook nog wel een kritische noot. Hij wilde een onderdeel uit het plan geschrapt zien: de camper-kampeerplaats op de plek waar vroeger het openluchtzwembad lag. ,,Het Cranendonckse bos heeft een grote natuurwaarde. De ontwikkeling van een camper-camping past daar niet. Wij zien liever dat dat gebied echt natuurgebied blijft en wat ons betreft wordt ook de voormalige woning van de badmeester gesaneerd om daar ook natuurgebied van te maken”, vond Beerten.

Geen kans

Omdat hij uit de reacties van de overige partijen wel aanvoelde dat een amendement van die strekking geen kans zou maken, had hij een tweede amendement achter de hand: de voormalige badmeesterwoning mocht in ieder geval niet groter worden dan die nu is. ,,Dat heeft absoluut geen meerwaarde voor het gebied”, vond hij.