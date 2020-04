Raad Cranendonck vergadert digitaal

BUDEL - De vergaderingen van de adviescommissie en gemeenteraad van Cranendonck gaan in mei door. Tot nu toe werden alle vergaderingen vanwege de coronamaatregelen afgelast. In welke vorm er in mei vergaderd wordt is mede afhankelijk van de besluitvorming over de landelijk geldende maatregelen op 28 april.