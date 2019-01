Raad: ‘Geen supermarkt in de Budelse Nieuwstraat’

Het leek eind 2015 allemaal heel duidelijk: in een toen door de raad vastgesteld bestemmingsplan en ook in de detailhandelsvisie staat helder aangegeven waar detailhandel is toegestaan en waar supermarkten mogen komen. Dit leek een goed dichtgetimmerd document te zijn. Toch lijkt ondernemer Van Grunsven een maas in de Cranendonckse regels gevonden te hebben: een supermarkt is ook detailhandel, vindt hij en daarom moet een supermarkt in het door hem aangekochte pand mogelijk zijn.