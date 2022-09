Raad Heeze-Leende wil van coalitie versus oppositie af

Een eerste aanzet is het opstellen van een raadsprogramma waar alle zeventien raadsleden achter staan. ,,Dat wil niet zeggen dat er in de raad geen discussie meer zal zijn”, zegt Toon Snoeijen van de grootste raadsfractie, Lokaal Heeze-Leende. ,,Zaken zijn zeker niet dichtgetimmerd. We hebben met zijn allen aangegeven wat we willen bereiken. Het college gaat die punten uitwerken en komt ermee naar de raad. Daar zullen we zeker nog discussie hebben, want iedere fractie heeft zo zijn eigen invalshoeken, maar de grote lijnen liggen vast”, aldus Snoeijen.

Goede sfeer in de raad

Volgens hem is het nu het goede moment om tot een raadsprogramma te komen: ,,De sfeer is op dit moment zodanig dat het kan. De raad is op dat gebied gegroeid naar een niveau waarop we niet op de man spelen, maar met respect met elkaar omgaan. We kunnen ons nu meer verdiepen in de verschillende onderwerpen.” De verschillende fracties hebben gezamenlijke wensen op het gebied van onder andere passende en betaalbare woningen, mobiliteit, klimaatverandering en energietransitie, sociale cohesie, veiligheid, onderwijs, welzijn en gezondheid en lokale economie.

Heeze-Leende moet groene gemeente blijven

Wat voor de complete raad in ieder geval overeind staat, is dat de gemeente een groene gemeente moet blijven, met mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. ,,We willen de eigenheid en het dorpse karakter behouden en ruimte bieden voor mensen uit het stedelijk gebied om bij ons te fietsen en recreëren”, zegt Snoeijen. De gemeenteraad stelt op 17 oktober het raadsprogramma tijdens de raadsvergadering vast. Daarna gaat het college met de ambtelijke organisatie de verschillende wensen vertalen in een uitvoeringsplan.