Raad praat toch over sluiting azc Budel

Het initiatiefvoorstel van Echte Lokale Aandacht Nu (Elan) om nu te besluiten dat het azc Nassau Dietz in Budel per 1 juli 2024 daadwerkelijk gesloten wordt, valt niet bij iedereen goed. Cranendonck Actief (CA) wil dat het voorstel voorlopig van de agenda wordt gehaald.

Karel Boonen van CA vindt het een slecht gekozen moment om juist nu te praten over het sluiten van een azc. ,,We zitten midden in de grootste humanitaire crises van na de Tweede Wereldoorlog. Wij zouden ons schamen om nu te praten over het sluiten van een opvang voor vluchtelingen”, aldus Boonen. Hij erkent dat het draagvlak voor het asielzoekerscentrum afbrokkelt, en dat de gemeenteraad zich op een bepaald moment moet uitspreken over de toekomst van het azc. ,, Daar is nog genoeg tijd voor als de vluchtelingenstroom uit Oekraïne is afgenomen.”

Niet tegen vluchtelingen

Elan heeft besloten om het voorstel toch op de agenda te houden. ,,Er is absoluut geen discussie over hulp aan gevluchte Oekraïners”, zegt Elan-voorman Carry van Rooij. ,,Wij zijn niet tegen vluchtelingen, maar we willen wel af van de overlast van met name gelukszoekers uit Noord-Afrika”, vult hij aan. Hij wil dat de inwoners in de nabije toekomst de kans krijgen om mee te praten over de bestemming van het voormalige kazerneterrein. ,,En als daar uitkomt dat er een kleiner azc voor pakweg 250 vluchtelingen moet komen, dan is dat prima”, vindt Van Rooij.

Quote Het is wrang om er nu over te praten, maar het zijn twee zaken die los van elkaar staan Eric Peeters, CDA Cranendonck

CDA en VVD vinden dat het al dan niet bespreken van het voorstel aan Elan is. ,,Zij hebben het op de agenda gezet, en als dat zo blijft praten we er dinsdag over”, zegt Jordy Drieman (VVD). Net als Eric Peeters (CDA), vindt hij dat de eventuele sluiting van het azc, los gezien moet worden van de huidige situatie in Oekraïne. ,,Het is wrang om er nu over te praten, maar het zijn twee zaken die los van elkaar staan”, aldus Drieman. Net als Peeters geeft hij aan, dat het duidelijk is dat Cranendonck zijn portie overlast wel gehad heeft. ,,Het zijn de raddraaiers uit Noord-Afrika die we niet meer willen, maar natuurlijk staan we open voor hulp aan Oekraïners”, vinden beiden.

Verkiezingsitem

Marie Beenackers van Pro6 vindt dat Elan, net een week voor de raadsverkiezingen, een verkiezingsitem maakt van de azc-problematiek. ,,Door de ontwikkelingen in Oekraïne heeft dit nu een extra beladen dimensie. Met de kennis van nu, moeten we dit agendapunt nu niet willen bespreken”, vindt Beenackers. ,,De kans is groot dat er veel Oekraïense vluchtelingen deze kant op komen. Mensen die ontheemd zijn moeten we ruimhartig opvangen”, vindt ze.

De raad bespreekt het initiatiefvoorstel dinsdag 8 maart.