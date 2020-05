Raadsleden Heeze-Leende willen grotere rol in fusie A2

HEEZE-LEENDE - Meer ruimte voor onderzoek, meer tijd en een grotere regierol, dat is wat de gemeenteraad van de Heeze-Leende wil bij het vervolgtraject over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Het besluit van de gemeenteraad van Heeze-Leende om meer tijd te nemen voor een beslissing over de toekomst van de A2-samenwerking, de zogenoemde ‘stip op de horizon’, kwam niet als een verrassing. Met de ‘stip’ wordt verwezen naar het rapport dat adviesbureau Berenschot in opdracht van de drie A2-gemeenten maakte. Het bureau komt hierin tot de conclusie dat een fusie de beste optie is voor Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende.

Al in maart – vlak voor de uitbraak van de coronapandemie – bespraken de gemeenteraden van Cranendonck en Valkenswaard het voorstel van de drie colleges van B en W om nog voor de zomer tot een eensluidend standpunt over de bestuurlijke toekomst te komen. Zij kwamen al eerder dan Heeze-Leende tot de conclusie dat er veel meer tijd nodig is om tot een goed besluit te komen.

Op het moment dat het raadsvoorstel twee weken geleden voor het eerst werd behandeld door de gemeenteraad van Heeze-Leende was het daardoor eigenlijk al achterhaald. Omdat niet alle ‘plooien’ die vergadering konden worden gladgestreken vergaderde de raad afgelopen maandag opnieuw over het fusievraagstuk. Unaniem werd er een gezamenlijk amendement aangenomen. De strekking hiervan is duidelijk, aldus Dennis Keuten (Lokaal Heeze-Leende): ,,Wij moeten niet achterover blijven leunen, maar als raad het gesprek aangaan over wat we zelf willen.”

Regisseur

Om bepalend te zijn in het vervolgtraject willen de raadsleden van Heeze-Leende meer de rol van regisseur. Verder moet er meer onderzoek worden gedaan naar ontbrekende feiten, openstaande vragen en nog niet onderzochte varianten. Ook buiten de huidige A2-samenwerking. Hiervoor wordt geen deadline genoemd.

Toch maant Frans Maas (PvOJ-GroenLinks) zijn collega-raadsleden aan tot een hoger tempo. ,,Wij hebben er bijna twee jaar over gedaan om tot de conclusie te komen dat het belangrijk is dat de raad in de lead is (kartrekker, red.). We moeten nu geen tijd meer laten liggen.”