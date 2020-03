Ramkraak op fotozaak Budel, verdachte opgepakt in Overpelt

Rasvertel­ler Rob Kemps (ook Snollebol­le­kes) uit Best boeit publiek bij boeklance­ring

8 maart BEST - Als Snollebollekes is Rob Kemps (34) uit Best een super-aanstekelijk feestbeest, maar als Rob Kemps zijn andere zelf is, is hij een rasverteller. Dat is te lezen in zijn boek Randverschijnselen dat zondagmiddag in zijn woonplaats gepresenteerd werd. Maar dat was ook te horen tijdens die presentatie.