Ramkraker Budel gevlogen nadat de politie hem liet lopen wegens corona

DEN BOSCH Een man uit Lithouwen verdient volgens het Openbaar Ministerie 21 maanden cel omdat hij in maart de wagen bestuurde waarmee de pui van een Budelse fotozaak werd geramd. Hij zal niet wakker liggen van de eis, want is onvindbaar. De politie liet hem na zijn arrestatie lopen wegens toen dreigend cellentekort door corona.

De man (42) was de chauffeur van twee andere boeven. Hij bestuurde eerst de ram- en daarna de vluchtauto. Maar tijdens een wilde achtervolging door België reed hij zich vast in een doodlopende straat. Zijn maten konden ontkomen, hij niet. De Belgische politie droeg hem over aan de Eindhovense. Maar omdat alles midden maart gebeurde, net tijdens de corona-piek, was er de regel zo min mogelijk mensen in voorarrest te houden. Hij mocht lopen.

Een leeg strafbankje daarom in de Bossche rechtszaal. Dar werd wel het dossier voorgehouden, met het verhaal van de man. Hij was net in Nederland, wilde hier wonen en had daarom geld nodig. Twee landgenoten spraken hem aan en beloofden duizend euro als hij ze hielp bij de ramkraak.

Bankje losschroeven

Even voor de kraak werden twee auto’s gestolen, een kleine Citroen en een snelle BMW. De verdachte zou de pui rammen met de eerste. Dat had nog wat voeten in aarde want eerst moest een bankje worden losgeschroefd dat voor de etalage stond. Na de ram stapte hij over in de BMW, keek uit en ‘klokte’ de kraak: na twee minuten moest hij een seintje geven.

Maar door de klap waren de eigenaar en zijn gezin, die boven de zaak wonen, wakker geworden. De dochter zag alles gebeuren en kon de politie het kenteken van de BMW geven. Die belde dat weer door naar de Belgische collega’s. Zij zagen hem rijden en gingen er in volle vaart achteraan. Uiteindelijk reed de man zich vast op een een doodlopende weg. De andere twee konden vluchten.

Quote De dochter van de eigenaar zag alles gebeuren en kon de politie het kenteken van de gestolen vlucht-BMW geven.

Essentiële schakel

Officier Meike van der Linden zat met de vraag of de man enkel medeplichtig was, of een medepleger. Ze vond het laatste. Als chauffeur en uitkijk was hij een essentiële schakel in het geheel. Haar eis was niet gering, ruim twee jaar cel en dat kwam ook omdat de mannen zo’n enorme puinhoop achterlieten. Volgens de eigenaar had hij ruim dertig mille schade, al waren alle 39 camera’s en lenzen wel terug.

Volledig scherm De daders veroorzaakten een enorme ravage in de fotozaak © Fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels