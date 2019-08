Randweg Heeze wacht nog op koeientunnel

HEEZE - Een koeientunnel onder de nieuwe randweg van Heeze was het compromis binnen een lange (onteigenings)procedure. Nu is het wachten op de vergunning voor de aanleg van die tunnel. Daarna kan de randweg afgemaakt worden.

De randweg om Heeze is bijna klaar. Alleen bij een weiland ter hoogte van de Hazenhurk is het asfalt nog niet doorgetrokken. Dat komt doordat boer Adrie Scheepers daar nog moet oversteken met zijn koeien als die van de ene wei naar de andere gaan.

Over het stuk grond is jaren geprocedeerd, zegt Ed Heuts, directeur van De Bulders BV. In het gebied verrijst de woonwijk De Bulders. De randweg rond Heeze is nodig voor de afwikkeling van verkeer van en naar die wijk en voor het ontlasten van de route dwars door Heeze.

Overeenstemming

Uiteindelijk was het een jaar geleden in de rechtbank dat de partijen tot overeenstemming kwamen. Scheepers stopte met procederen en de gemeente onteigende het betreffende stuk grond. Voorwaarde was dat de gemeente een koeientunnel onder de randweg zou aanleggen. Zodat de boer Scheepers toch met zijn vee van de ene naar de andere wei kan.

Ingewikkeld

De verwachting was dat die tunnel deze zomer aangelegd zou worden. Dat is niet gelukt. Volgens Heuts omdat het maken van het ontwerp (samen met Scheepers) en het technisch uitwerken ingewikkeld was. De vergunning (bij de gemeente) is inmiddels aangevraagd en Heuts verwacht dat die er half september zal zijn. Omdat geen bezwaren verwacht worden, is de bouwopdracht al verstrekt zodat geen tijd meer verloren gaat.

Feestje