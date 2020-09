Rappende leraar uit Maarheeze schrijft kinderboek over hiphop

MAARHEEZE - Onderwijzer Paul Nijhof (35) presenteert donderdag 1 oktober zijn eerste kinderboek ‘Rapper in nood’. Dat gebeurt tijdens de opening van de kinderboekenweek op ‘zijn’ school Kindcentrum Mozaïek in Helmond.

’Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar ‘geschiedenis’. Bij de presentatie van mijn boek ga ik rappend over het ontstaan en de geschiedenis van de hiphop vertellen”, zegt Paul Nijhof.

Dat hij rapt is voor de kinderen die hem als leerkracht kennen geen nieuws. Zelf heeft hij als amateurrapper heel wat teksten gemaakt. Ook op school weet hij die hobby vaak toe te passen in de taal- en muzieklessen. ,,Zo hebben we eens vaderdag-gedichten gerapt en die via de telefoontjes naar de vaders gestuurd”, zegt Nijhof.

Hiphop

Naast het rappen probeert Nijhof de kinderen ook aan het lezen te krijgen. ,,Ik probeer in de schoolbieb samen met de kinderen boeken te vinden die bij hun interesses passen”, vertelt hij. Op een gegeven moment vroegen de kinderen naar jeugdboeken waarin hiphop centraal stond. En die waren er gewoonweg niet. Voor een van de kinderen was dat reden om meester Paul te vragen: ,,Waarom maak jij niet een leuk boek over rappen?”

Die uitdaging is hij toen aangegaan: ,,Veel van wat ik hoor en zie heb ik kunnen gebruiken in mijn boek. Ik zie en hoor verhalen over echtscheidingen, de gevolgen van verhuizingen, pestgedrag, groepsdruk en ik hoor de kinderen praten –vaak in straattaal– over social media. Ik zie hoe kinderen met elkaar omgaan.”

Uiteindelijk heeft hij twee jaar aan ‘Rapper in nood’ gewerkt. De finishing touch heeft Nijhof samen met de kinderen uit de hoogste groepen gedaan: ,,Ik ben het verhaal voor gaan lezen en de kinderen gaven me feedback. Zo heb ik op sommige plekken het verhaal wat ingekort en wat woorden veranderd. Ik kreeg vooral veel reacties van herkenbaarheid.”

Educatief

Als volleerd onderwijzer kon hij het niet laten om ook af en toe iets educatiefs toe te voegen, zoals een passage over het ontstaan van straattaal. Voor degenen –wellicht ook ouders– die niet zo thuis zijn in die straattaal, heeft Nijhof achter in het boek een verklarende woordenlijst opgenomen.

In het boek staan ook enkele QR-codes. Wie die scant wordt doorgelinkt naar passende filmpjes op YouTube. Ook een website, rapperinnood.nl , hoort er volgens Nijhof gewoonweg bij. Daarop zijn onder andere tips te vinden over het maken van een rap.

Vluchteling

Met zijn onderwijservaringen bruist het bij hem alweer om aan een tweede boek te beginnen. ,,Ik heb nu veel te maken met nieuwkomers. Dan hoor je over hun situatie als vluchteling of over erbarmelijke toestanden in Roemenië en dat levert vanzelf weer ideeën op”, aldus Nijhof.

Het boek van Paul Nijhof is vanaf donderdag 1 oktober te bestellen via de website www.rapperinnood.nl en via Bol.com. Ook is het verkrijgbaar bij boekhandel Sprankenis aan de Smits van Oyenlaan 2E in Maarheeze.