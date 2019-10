Rasechte Sterkselnaar zette zich altijd in voor het dorp

Noordman werd in 1931 geboren in Sterksel. Hij groeide op in een boerengezin. Naast zijn drukke werkzaamheden als agrariër en veehouder zette hij zich vanaf jonge leeftijd in voor de besturen van diverse organisaties en coöperaties in de agrarische sector. Hij was onder meer afdelingsvoorzitter van boerenorganisatie NCB, de huidige ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie). Ook was hij actief binnen de Boerenleenbank, de latere Rabobank.