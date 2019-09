Rauwdauwer Wies Hensen wilde nog één keer genieten op de kermis in Budel maar werd vermoord

Het is vaste prik in het laatste weekend van augustus, kermis in Budel. Maar voor Vera Sengers is er even geen plek voor bier of botsauto’s. Kermis is voor haar niet meer gewoon kermis. Ook niet na dertig jaar. Ze kan zich nog precies herinneren hoe ze destijds op het terras zat en de mensen naar haar staarden. Blikken die ze op dat moment niet begreep. ,,Achteraf hoor je dat het halve dorp al wist wat er met mijn zus was gebeurd, terwijl ik nog nietsvermoedend aan een drankje zat.”