Rechter draait sluiting van twee woonwagens op kamp Maarheeze terug

De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald in zaken die bewoners hadden aangespannen tegen de tijdelijke sluiting van hun woonwagen door burgemeester Roland van Kessel. De rechter oordeelde dat twee woonwagens bewoond kunnen blijven. Twee andere woonwagens gaan wel op slot, aldus de rechtbank dinsdag.

Auto ontploft

Bij een grote inval op het kamp aan De Vinnen in Maarheeze werden eind mei in totaal drie vuurwapens gevonden. Ook trof de politie op diverse plekken hard- en softdrugs aan.

Alles wijst er op dat de bewoners zich hebben bewapend nadat er een auto op het kamp met een explosief tot ontploffing was gebracht en een bewoner door de gemeente was gewaarschuwd over een ernstige dreiging.

Broeinest van drugshandel

Volgens de burgemeester is het woonwagenkamp een broeinest van drugshandel. Hij besloot daarom zes van de acht woonwagens tijdelijk te sluiten. In totaal vier huishoudens spanden een kort geding aan.

Een 66-jarige bewoonster mag in haar woonwagen blijven omdat niet vaststaat dat zij bij de misstanden betrokken is, bepaalde de rechter dinsdag. Ook de man die werd gewaarschuwd voor de dreiging kan in zijn woonwagen blijven wonen ondanks de vondst van een geladen pistool. ,,Dat de bedreiging heeft te maken met drugshandel is niet gebleken’’, aldus de uitspraak.

Drugs in pipowagen

In een derde zaak trokken de bewoners aan het kortste eind. In het bankstel in hun woonwagen vond de politie een doorgeladen vuurwapen en in een pipowagen op het perceel lag bovendien een handelshoeveelheid cocaïne en materiaal voor de exploitatie van hennepkwekerijen en voor het afwegen van harddrugs.

Ook in de vierde zaak kreeg de burgemeester dinsdag gelijk. De motivering van de rechtbank in die zaak is nog niet bekend.