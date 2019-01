Rechter: Extra supermarkt in Budel is wél een optie

Necrologie Oud-wethouder Jan Balkestein (92) uit Heeze overleden

19:25 HEEZE - In Geldrop is zaterdag prof. ir. Jan Balkestein op 92-jarige leeftijd overleden. Balkestein was raadslid in Heeze-Leende van 2002-2004 en wethouder openbare werken en financiën van 2004-2005.