Rechtszaak crosser (21) die op publiek Autocross Leende inreed, ’verdachte moet behandeld worden als minderjarige’

Dollemansrit

Voor een 21-jarige man uit het Limburgse Reuver was dit het teken om de auto te pakken en tijdens de prijsuitreiking het publiek in te rijden met een Opel. Vier Belgen, waaronder een jongen van 14 jaar, raakten gewond. Net als de 50-jarige Harm Traa uit Kaatsheuvel, hij werd door de verdachte geslagen met zijn helm en viel een dag later plotseling op de grond in de keuken. Hij had een hersenschudding, een gebroken vinger en meerdere kneuzingen.

Poging tot doodslag

Verbod op cross

De Autocross Leende is inmiddels verboden door de gemeente Heeze-Leende. Dit kon op weinig begrip rekenen van het organiserende Kempen Cross. “Wij houden al sinds 1994 ieder jaar twee races in de buurt en in al die vijftig races is er nog nooit iets noemenswaardigs gebeurd”, zei Tanja Mes, die samen met haar man in de organisatie zit. “Nu gaat er iets vreselijk fout waar wij niks aan kunnen doen, dat zegt de burgemeester nota bene zelf ook, maar worden we toch gestraft.”