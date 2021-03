Rechtszaak over bomenkap in Leende; ‘Misschien willen toekomstige bewoners straks wel zo’n mooie boom in hun tuin?’

LEENDE/DEN BOSCH - Moeten elf bomen en hagen in de dorpskern van Leende wijken voor nieuwbouw? Of kunnen de bestaande bomen alsnog worden ingepast in het bouwplan? De gemeente Heeze-Leende wil het eerste. Leendenaren Erwin Hol en Ad van Vugt vinden dat de bomen behouden moeten blijven en stapten donderdag naar de rechter.

De bomenkap is volgens de gemeente nodig voor de bouw van 26 woningen en de daaraan gekoppelde nieuwe infrastructuur in de kern van Leende. Ook drie markante lindebomen staan op de lijst om gekapt te worden.

Een groep omwonenden die het niet eens is met de kap, kwam al eerder in actie. Ook IVN liet zich gelden. Een petitie tegen de kaalslag leverde ruim 350 handtekeningen op. De bewonersgroep, waar ook Erwin Hol en Ad van Vugt deel van uit maken, vreest dat de bomenkap afbreuk doet aan het leefklimaat en het authentieke karakter van Leende.

De gemeente wilde in eerste instantie achttien vergunningsplichtige bomen en hagen laten sneuvelen voor de woningbouw. Na overleg met IVN werd dat aantal al teruggebracht naar elf. Zo konden onder meer vier volgroeide haagbeuken worden ingepast in het onlangs aangelegde schoolplein.

‘Waar woningen komen, kunnen geen bomen staan’

Eind vorig jaar werd de bezwaarcommissie al ingeschakeld. Nu moet de rechtbank er aan te pas komen om te oordelen of de laatste elf bomen al dan niet gekapt mogen worden. Tijdens de zitting constateerde de rechter allereerst dat de twee Leendenaren wel erg laat zijn met hun bezwaar. Het bestemmingplan werd namelijk al in 2017 vastgesteld. ,,Waarom heeft u toen geen bezwaar gemaakt? Waar woningen komen, kunnen geen bomen staan”, zei hij.

Tegelijkertijd wilde de rechter van de gemeente horen waarom de bomen per se om moeten. ,,Lindes en essen zijn best mooie bomen. Misschien willen toekomstige bewoners straks wel zo’n mooie boom in hun tuin?”

De woordvoerder van de gemeente Heeze-Leende gaf aan dat behoud van de bomen niet in de procedure is meegenomen. Bovendien zijn er opritten ingetekend waar nu nog bomen staan. Dat geldt ook voor de infrastructuur. De woordvoerder gaf verder aan dat de gemeente geen hoge waarden toekent aan de bomen, althans niet in die mate dat ze moeten blijven staan.

Herplantplicht

Aan de eventuele kap is een herplantplicht gekoppeld. De gemeente wil minimaal elf bomen terugplaatsen. Aan de Kerkstraat zijn inmiddels al drie nieuwe lindebomen gepland. De rest moet verspreid over het dorpsplein komen. In overleg met het IVN worden de boomsoorten gekozen.

De rechter vroeg Hol of ook hij interesse heeft hierin mee te denken. Die reageerde niet meteen afwijzend, maar ook niet enthousiast: ,,Het gaat me hier om het behoud van wat we hebben.”

De rechter doet binnen twee weken uitspraak.