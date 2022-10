Reclamefilmpje met ‘dief uit Budel’ is een hit; ‘Hè wat zegt hij nou, Kerkstraat 82?’

Elly uit Sterksel helpt mantelzor­gers in doolhof van zorgwereld: ‘Ze mogen niet omvallen’

STERKSEL - Wat als een van je ouders, je partner of kind plots ziek is en je geconfronteerd wordt met de wirwar aan regels in de zorgwereld? Elly Aarts-van Schalen uit Sterksel springt bij. Ze is sinds drie jaar mantelzorgmakelaar.

14 oktober