Refresco mag de pomp aanzetten; groen licht voor meer grondwater voor frisdrankfabriek in Maarheeze

Wethouder Eindhoven: regio kan 17.000 woningen extra bouwen ín dorpen; ‘weilanden en groen rond dorpen kunnen we sparen’

EINDHOVEN - Bouwen in de weilanden van dorpen in de Peel en de Kempen is nog steeds niet nodig. De 21 gemeenten in de regio kunnen de behoefte aan woningen opvangen door binnen de kernen te bouwen. Aan die afspraak houden de gemeenten zich, zegt wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven.

10 mei