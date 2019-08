Regen op de kinderoptocht op de 62e Brabantsedag in Heeze

De route ging dit jaar ook langs het zorgcentrum en aanleunwoningen. ,,Heel goed dat ze deze kant op komen met de optocht", laat mevrouw Verrijt weten. "Wij hebben vroeger ook meegedaan aan de optocht bij Schenkels en later bouwden we bij de Engelse Tuin." Ook buurvrouw Beelen was zeer te spreken over de optocht: ,,Zelf heb ik ook vaak meegedaan en ik heb alle optochten meegemaakt. Nooit één gemist." De bejaarden genoten zichtbaar. Er was flink wat interactie tussen de kinderen en het publiek.

Afhakers

In de gemeentehuistuin werd de opening verricht, de kinderen gecomplimenteerd en de aanwezige wagenbouwers succes gewenst met de laatste loodjes. Voorzitter Boukje van Ettro vergeet geen enkele groep. De muziek komt van WagenBouwers FM en als een echte prof praat Koen van der Vorst het geheel aan elkaar. Helaas gaat de miezer over in regen. Veel publiek blijft lang hangen, maar er zijn nogal wat afhakers. De volle bladen met drank schuiven regelmatig over de bar. Regencapes komen te voorschijn en de fanatiekelingen laten zich niet zomaar naar huis sturen.

Publiek opzwepen

De Coronas zwepen het publiek op met verzoeknummers. Anita en Suzanne schuilen even in de EHBO tent: ,,Jammer dat het zo regent. Andere jaren staat er een grote tent waar je met een groep lekker kunt schuilen. Eigenlijk is dit niet voor ons bedoeld, maar we staan wel even droog...." Gelukkig hebben de Rode Kruis medewerkers het niet druk: ,,We hebben alleen een paar pleisters hoeven plakken tot nu toe." De beveiliging loopt nog eens een rondje, want de weersvoorspellingen kondigen flinke wind aan. ,,Toch nog maar even wat extra vast zetten, want je kunt niet riskeren dat er iets om gaat. Veiligheid boven alles!"

Komende week is het nog hard werken voor de groepen en organisatie, maar WB FM zorgt voor muziek vanuit het glazen huis op het gemeentehuisplein. De 'arbeidsvitaminen voor wagenbouwers' is van 19 t/m 25 augustus te horen via 103.3 FM, met Tom Keijzer, Jeroen Roelofs, Jimmy Strauven, Ivar Mrofcynski en Koen van der Vorst als DJ's.

Volledig scherm Kinderoptocht Brabantse Dag in Heeze © FotoMeulenhof

