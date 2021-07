Reiling wil nieuw bedrijf beginnen aan Chijnsgoed in Sterksel

Op het betreffende perceel Chijnsgoed 7 ligt nu nog de bestemming ‘agrarisch’. Een verzoek om de bestemming te wijzigen is inmiddels naar de gemeente gestuurd. Gerard Reiling is al langer eigenaar van het perceel en heeft er ook enkele jaren gewoond.

Nu wil hij samen met Rob Reiling op die plek een bedrijf beginnen. Waar het bedrijf zich specifiek op gaat richten, kan hij nog niet zeggen: ,,Dat is afhankelijk van de financiën.”

Geen bedrijventerrein, geen mestverwerking

In de toelichting op het wijzigingsplan staat een reeks bedrijfsactiviteiten vermeld die, als de gemeente akkoord is, daar mogelijk worden. Dan gaat het onder meer om calamiteitendienstverlening, milieuvriendelijke onkruidbestrijding, eikenprocessierupsenbestrijding, gladheidsbestrijding, grond- en sloopwerk, loonwerk en sloot- en bermonderhoud.

Deze werkzaamheden passen nu niet binnen de agrarische bedrijfsbestemming, maar als het bestemmingsplan is aangepast wel.

Rob Reiling is momenteel actief in de onkruidbestrijding. Volgens Gerard Reiling heeft de opsomming van de vele bedrijfsactiviteiten ‘puur bestemmingsplan-technische’ redenen. Mestverwerking is in elk geval niet aan de orde, zo is in de toelichting te lezen.

Gerard Reiling (geboortejaar 1942) wil ook duidelijk stellen dat het niet gaat om een clustering van meerdere bedrijven: ,,Het wordt geen bedrijventerrein.”

Volgend jaar van start

Hij verwacht dat het nieuwe bedrijf volgend jaar van start kan. Als de plannen meer concreet zijn, wil hij met omwonenden in gesprek.

Het terrein heeft een omvang van 3.500 vierkante meter, ofwel 0,35 hectare. Het is de bedoeling dat de bedrijfswoning op het perceel behouden blijft. Reiling wil de bestaande loodsen hergebruiken voor het nieuwe bedrijf.

Vaak negatief in het nieuws

Gerard Reiling was directeur van voormalig afvalverwerker Reiling in Sterksel, dat in 2016 werd overgenomen door Den Ouden Groep. Ook het terrein werd verkocht en is nu in eigendom van Chijnsgoed Parkmanagement. Daarmee verdween Reiling als bedrijfsnaam.

De afvalverwerker had lange tijd een dubieuze reputatie en was tot de overname vaak negatief in het nieuws. In 2010 kwamen drie medewerkers om het leven bij een ongeluk. Verder klaagden bewoners vaak over stank, werd er al dan niet illegaal geloosd op het oppervlakte water en werden vergunningvoorschriften niet nageleefd.

Tegenwoordiger heeft het terrein waar Reiling was gevestigd de naam Poort 43. Nog steeds zijn er regelmatig incidenten. Vooral de mestvergister van Blue Sphere zorgt voor stankoverlast in de omgeving.