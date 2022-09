‘Reizen brengen mij rijkdom aan ervaringen’

Dat deed hij in Het Muziekhuis in Maarheeze, wat hij had aangekleed met reisfoto’s, souvenirs en vlaggen van landen die hij bezocht heeft. En dat zijn er nogal wat: naast vele landen in Europa, heeft hij alle werelddelen inmiddels al wel bezocht.

Na zijn studie besloot hij om eerste eens wat van de wereld te gaan zien. In 2006 – hij was toen 23 jaar – ging hij naar Ecuador om daar te werken als vrijwilliger. Hij is nadien nooit meer gestopt met reizen. Inmiddels heeft hij alle werelddelen bezocht. ,,Het heeft me een enorme rijkdom aan kennis en ervaringen gebracht. Reizen geeft je nieuwe inzichten, perspectieven en het verruimt je geest. Ik heb enorm veel nieuwe mensen uit heel verschillende culturen leren kennen”, zegt Smulders.

Appels plukken in Australië

Om al die reizen te kunnen betalen, werkte hij – eenmaal weer eens thuis – in tijdelijke banen om weer aan geld te komen voor een volgende reis. Zodra de bankrekening het weer toeliet was hij weer – bijna letterlijk – weer gevlogen. Ook tijdens zijn reizen werkte hij om zijn verblijf in verre landen te bekostigen. Zo plukte hij bijvoorbeeld appels en druiven in Australië, werkte als reisbegeleider in Peru of in een restaurant op Curaçao. Als hoogtepunt van zijn vele reizen noemt hij een wereldreis van zeven maanden uit 2011. Dat was een reis waar hij binnen een week de wereldwonderen Taj Mahal en de Chinese Muur mocht aanschouwen. ,,En een paar dagen later liep in rond op Hawaii en vervolgens door Hollywoord. Dat waren heel wat verschillende culturen in korte tijd”, zegt de wereldreiziger.

Nog veel reisplannen

Hoewel hij inmiddels aardig wat gezien heeft van de wereld, zit hij nog boordevol met nieuwe reisplannen. Hoewel hij net terug is van ruim een maand Noorwegen, waar hij gewerkt heeft op een resort met camping, zit hij al weer nieuwe plannen te maken: zo wil hij Noorwegen nog wat uitgebreider gaan ontdekken, maar ook de Trans-Siberische spoorlijn – een reis tussen Moskou en Peking – staat nog op zijn bucketlijst, net als de Baltische staten en delen van Afrika. Een aantal reiservaringen zijn te lezen in zijn boek ‘Pyjama Pionier’. De titel verwijst naar een paar broeken van alpacawol, die hij in 2006 in Ecuador kocht. ,,Die op pyjama lijkende broeken, nam ik altijd mee op mijn reizen”, zegt Smulders. Met zijn boek hoopt hij de lezers te inspireren: ,,Dromen kunnen nagejaagd worden”, vindt hij.

Het boek is à 19,95 euro te koop bij boekhandel Sprankenis in Maarheeze of te bestellen via rpj_smulders@hotmail.com of via www.boekscout.nl.