Remko heeft al bijna acht jaar ALS en gaat de Ventoux op: ‘Stilzitten? Daar heb ik straks genoeg tijd voor’

Meerdere vrouwen aangerand in Maarheeze, man (27) aangehou­den

MAARHEEZE - Meerdere vrouwen zijn vrijdagmiddag aangerand in Maarheeze. De politie meldt dat dit gebeurde in en rondom een supermarkt aan de Smits van Oyenlaan. Een 27-jarige inwoner van Budel is aangehouden.

8 mei