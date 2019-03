Restaurant Beaux in Heeze biedt een puik menu

Heeze wordt ook wel eens het kunstenaarsdorp van Brabant genoemd. Aan de rand van het centrum ligt restaurant Beaux. Het restaurant huist in een uniek pand. De inrichting is zeker kunstzinnig. Via een ruim terras, verlicht met witte decoratieve lampen, stappen we binnen. Het eerste wat opvalt is de lange bar met een felle verlichting in de kleur cyclaam. Langs de donker getinte muren doordachte verlichting. In een serre links zijn enkele tafels en hoge eetbar apart van het restaurant gesitueerd.