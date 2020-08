Restaurant Eventjes Eten was twee dagen open, en moest toen weer dicht

HEEZE - De boel was net verbouwd en vergroot, en toen kwam corona. Theo en Ingrid Lammers van Eventjes Eten in Heeze bleven niet bij de pakken neerzitten.

De horeca heeft het niet makkelijk tijdens de coronapandemie. Theo en Ingrid Lamers uit Heeze kunnen daar over meepraten. ,,We hadden net Broodje Heeze overgenomen, de ruimte ervan toegevoegd aan ons restaurant Eventjes Eten en toen mochten we na twee dagen weer dicht”, vertelt Theo Lammers terwijl we rustig aan een heerlijke kop koffie in de aparte ruimte binnen in het restaurant zitten.

Koks aan het werk

Lang bleven ze niet dicht: ,,We zijn ons zo snel mogelijk gaan richten op onze afhaalservice. Zo bleven de koks aan het werk. Eerst alleen avondmaaltijden, later ook lunches. Helaas hebben we de mensen van de bediening tijdelijk vrij moeten geven”, vult Ingrid aan.

Toen Ingrid Theo leerde kennen, werkte hij in de horeca. Ingrid komt uit het onderwijs en werkte later als secretaresse. Lammers: ,,Na acht jaar voor een baas te hebben gewerkt, begon het bij mij te kriebelen en zijn we voor onszelf begonnen.” Het werd een woon- en cadeauwinkel in de binnenstad van Eindhoven. Daar kwamen winkels in Winkelcentrum Woensel en Veldhoven bij.

,,We gingen in Heeze wonen. Op een gegeven moment kwam dit pand aan de Kapelstraat 51 vrij. Het paste precies bij het idee dat ik had.” Ingrid: ,,Op 8 augustus 2013 openden we Eventjes Eten.”

Om medische reden wilde de eigenaresse van Broodje Heeze begin dit jaar stoppen. Theo: ,,We hebben gesproken met onze buurvrouw, overlegd met de eigenaar van de panden en de koop was in een paar dagen rond. Op 1 maart kregen we de sleutel en 13 maart gingen we vergroot open.”

Anderhalve meter

Van de twee restaurants werd één groot pand gemaakt. Met buiten een terras aan voor- en zijkant. Binnen werd de tussenmuur gesloopt, de keuken verbouwd en de indeling gewijzigd. ,,We kunnen nu, met anderhalve meter ruimte, evenveel gasten ontvangen dan voorheen in ons oude pand. Buiten kunnen wel meer mensen plaatsnemen. We hebben letterlijk een lat van anderhalve meter gepakt en zijn door het pand gelopen hoe we de tafels en stoelen het beste neer konden zetten.”