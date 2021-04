Restauratie oude theaterzaal Budel-Dorplein brengt bijzondere ontdekkingen aan het licht

Video Vliegen als perfecte hobby tijdens corona

19 april ,,Charlie Victor Tango, take-off at own discretion”. Het is zaterdagmiddag een komen en gaan van sportvliegtuigen op Kempen Airport. Noud Fransen draait er in zijn kantoor annex verkeerstoren de hand niet voor om. ,,Het is hier altijd druk. Al lijkt het in de coronatijd drukker dan in de jaren ervoor omdat mensen binnenlands blijven vliegen.”