Ria (68) werkt al 50 jaar bij de Rabo: ‘Ik behandel klanten alsof het voor mijn eigen kinderen is’

BUDEL - Vijftig jaar in dienst bij één werkgever, dat hou je alleen vol als je werk ook je hobby is. Ria van Laarhoven uit Budel-Schoot bereikt morgen deze mijlpaal, bij de Rabobank.

Een groot jubileumfeest blijft vanwege corona achterwege. ,,Ik weet ook niet wat er normaal gesproken bij een 50-jarig jubileum wordt georganiseerd. In tegenstelling tot bij eerdere jubilea staat hierover niets in de cao”, vertelt Ria van Laarhoven (68), die haar werk haar grootste hobby noemt.

Het leukste vindt ze het contact met klanten. ,,Ik ben ook altijd eerlijk. Ik behandel ze alsof het voor mezelf of mijn eigen kinderen is.”

Op 18-jarige leeftijd begon ze als baliemedewerker bij het oude Rabobankkantoor aan het Capucijnerplein in Budel. Dat was in een tijd dat salarissen nog een in loonzakje werden uitbetaald. ,,Begin jaren zeventig kwam hier verandering in en werden werknemers verplicht een bankrekening te openen, waarop ze hun loon kregen gestort.”

Militairen met doorgeladen geweren

Een bijzondere klant was de Nassau-Dietzkazerne in Budel. Van Laarhoven: ,,Jarenlang werd er iedere maandagochtend door militairen van de Duitse legerplaats geld voor de manschappen opgehaald. Dan stopten er verschillende voertuigen voor het bankkantoor en werd met doorgeladen geweren de wacht gehouden.”

Als baliemedewerker kende ze veel rekeningnummers uit het hoofd. ,,Daar werd soms een sport van gemaakt. Zo wist een van mijn collega’s van bijna iedereen die hij op straat tegenkwam het bankrekeningnummer.” De verschuiving van fysiek naar digitaal contact heeft ze helemaal meegemaakt, net als de transitie van een echte mannenwereld naar een wereld waarin ook vrouwen leidinggevende functies bekleden.

,,Ik heb door verschillende glazen plafonds heen moeten breken. Zo was ik in 1982 de eerste medewerker die in deeltijd ging werken. Ook was ik de eerste vrouwelijke parttime kantoorhouder in Budel-Schoot.”

Ondanks alle reorganisaties en kantoorsluitingen heeft de gouden jubilaris nooit uitgekeken naar een andere werkgever. ,,Mijn ervaring is dat de Rabobank altijd goed heeft meegedacht, ook in moeilijke tijden. Wel is het bankwezen een wereld die continu in beweging is. Gelukkig kan ik goed tegen veranderingen en vind ik het leuk om te studeren.”

Vreemd afscheid

Toen het kantoor in Budel-Schoot werd gesloten, ging ze aan de slag als financieel adviseur. Het thuiswerken was haar al voor de coronacrisis niet vreemd. ,,Het is daarna alleen maar in een stroomversnelling geraakt”, aldus Van Laarhoven, die op 1 december stopt bij de Rabobank. ,,De afgelopen maanden ben ik nog maar vier keer op kantoor geweest. Het is daarom wel een vreemd afscheid. Het voelt een beetje alsof ik met stille trom vertrek.”