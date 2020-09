RKSV Sterksel treedt aan tegen RTL-Sterrenteam: ‘Het was een schitterende happening’

De wedstrijd werd gespeeld op de KNVB Campus in Zeist. Veel dichter bij het grote Oranje zullen de spelers van de Sterkselse vijfdeklasser waarschijnlijk niet komen. Toch hebben ze de afgelopen weken een beetje kunnen proeven van het profbestaan. Gehuld in een tweedelig clubkostuum stapten de ‘vedetten’ donderdagmiddag vol goede moed in de met het clublogo bestickerde spelersbus naar Zeist.

Zalando heeft het Sterkselse vaandelteam onder haar hoede genomen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De online modewinkel stak de spelers volledig in het nieuw en zorgde met een clinic van oud-profs Glenn Helder en Regillio Vrede ook voor een sportieve make-over. Tegen het RTL Sterrenteam moest duidelijk worden of dit alles zijn vruchten had afgeworpen.

Zondag leek het daar nog niet op. Toen kreeg de Sterkselse formatie met 11-1 klop in de bekerderby met DOSL uit Leende. Een tegenvallend resultaat voor onder meer linksback Willion Verbeek. De Sterkselnaar keerde deze zomer vanuit de Leendse jeugdafdeling terug op het oude nest. Samen met keeper Kevin van de Kerkhof uit Helmond is hij voor veel mensen het gezicht van de Zalando-campagne. Hun portretten hangen overal in de regio. “Veel mensen hebben me herkend. Het heeft me veel leuke appjes opgeleverd”, zegt Verbeek. Ook Van de Kerkhof is onder de indruk van alle aandacht: “Ik heb hiervoor bij een derdeklasser gespeeld, maar wat hier de afgelopen weken is gebeurd heb ik daar niet meegemaakt.”

Volledig scherm Het eerste team van RKSV Sterksel in vol ornaat op weg naar Zeist. © Kees Martens/DCI Media

Voorzitter Hans Langeveld sprak na afloop van het treffen met de RTL-sterren van een belevenis die de Sterkselnaren nooit zullen vergeten. Op het Zeister kunstgras werd aangetreden tegen onder anderen Humberto Tan, Michael Mols, Tim Douwsma en Sander Westerveld.

Het Zalando-effect is volgens Langeveld duidelijk merkbaar. Verschillende nieuwe leden en sponsoren hebben zich bij de club gemeld. Toch kijkt Langeveld ook uit naar het moment waarop het zwart-oranje-wit van de tijdelijke hoofdsponsor weer wordt verruild voor de vertrouwde clubkleuren geel-zwart. “Het was een schitterende happening, maar de afgelopen weken waren ook behoorlijk hectisch. De spelers zijn toe aan wat rust.”

De reclamecampagne vergde lange tijd absolute geheimhouding van de preses. Ook de uitslag tegen het RTL Sterrenteam valt hieronder. Dit in verband met een aan de wedstrijd gekoppelde actie.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.