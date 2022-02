Roesdonkers houden ondanks corona enthousiasme voor carnaval erin, met nieuwe prinsenparen

Op 13 februari maken De Roesdonkers om 13.30 uur hun jeugdprinsenpaar bekend. Dat gebeurt tijdens een besloten bijeenkomst in zaal De Bout. Niet-genodigden kunnen via een livestream het feest volgen.

Prins in 2022 én 2023

Op 27 februari kan het jeugdige prinsenpaar gefeliciteerd worden tijdens een Drive Thru, waarschijnlijk nabij café De Bout. Op 20 februari is er in gemeenschapshuis Den Donck een miniboerenbal voor de jeugd tot 12 jaar. Op 19 februari wordt tijdens een besloten prinsenbal bekend wie de nieuwe prins wordt. ,,Er zijn weinig activiteiten voor het nieuwe prinsenpaar, daarom blijven ze ook in 2023 de prins en prinses van De Roesdonkers”, aldus voorzitter Pieter Briels.

Het prinsenbal is vanaf 18.00 uur via een livestream te volgen. De link wordt te zijner tijd op de Facebookpagina bekendgemaakt. Het nieuwe prinsenpaar reikt wel dit jaar De Vergulde Regenboog uit. Die onderscheiding krijgt een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Soerendonkse verenigingsleven en in het bijzonder voor carnaval. Er komt ook een boerenbal, waarschijnlijk in maart of april.

Quote We willen met deze activitei­ten het enthousias­me voor carnaval een boost geven Pieter Briels, De Roesdonkers

,,We willen met deze activiteiten het enthousiasme voor carnaval een boost geven. We hebben ook ideeën voor de carnavalsdagen zelf, maar we wachten even tot 15 februari tot de nieuwe regels bekendgemaakt worden”, aldus Briels.