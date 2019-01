Ron en Marloes Langers nieuw prinsenpaar Gastel

Video Brand in meterkast verwoest deel van woning in Budel

4 januari BUDEL - In een woning aan de Weth. van Hunselstraat in Budel is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer is met twee bluswagens en een hoogwerker ter plekke om het vuur te bestrijden. Volgens de Veiligheidsregio is er niemand meer in het pand aanwezig. Inmiddels is de brand onder controle.