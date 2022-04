Rotonde Geldropseweg in Heeze wordt ovaal; wel of geen aansluiting Burgemeester Serrarisstraat op Muggenberg?

Van rond naar ovaal. Met die aanpassing moet het doorgaand verkeer dat vanuit Geldrop komt, straks verleid worden om voor de Muggenberg te kiezen in plaats van door het centrum van Heeze te kronkelen.

Vrachtverkeer dat niets in het centrum van Heeze te zoeken heeft, mag al langer niet meer rechtdoor. Maar nu moet ook de automobilist de route om Heeze meer gaan gebruiken om het centrum te ontlasten.

Voor de aanpassing van het verkeerspunt is 800.000 euro begroot. Er zijn twee ontwerpen gemaakt die erg veel op elkaar lijken. In beide varianten is het straks niet meer mogelijk om vanuit Geldrop via de ovonde direct de Rulselaan in te rijden. En ook de aansluiting van de ovonde direct op de Hendse Driessen is nieuw.

Aansluiting Burgemeester Serrarisstraat

Het grote verschil tussen de twee opties zit 'm in de aansluiting van de Burgemeester Serrarisstraat op de Muggenberg. Nu kan iedereen nog vanaf de Muggenberg de Burgemeester Serrarisstraat in. Dat is straks sowieso niet meer mogelijk.

Quote We willen absoluut niet dat de automobi­list de Burgemees­ter Serraris­straat gaat gebruiken als alternatie­ve route Woordvoerder gemeente Heeze-Leende

Maar het grote vraagstuk is of er vanuit de Burgemeester Serrarisstraat nog wel een aansluiting op de Muggenberg moet komen voor autoverkeer. In één ontwerp is die mogelijkheid er wel (in de richting van de ovonde) en in het andere ontwerp is dat niet meer mogelijk.

De straat loopt parallel aan de Geldropseweg. De gemeente wil met de ingreep voorkomen dat de automobilist voor de Burgemeester Serrarisstraat kiest om in het centrum te komen, in plaats van de Geldropseweg. ,,Dat is iets wat we absoluut niet willen. Het afwaarderen van de aansluiting voorkomt dat deze weg als alternatieve route gebruikt gaat worden”, legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Verkeer verspreiden over de dwarsstraten

Tegenstanders van een volledige afsluiting vrezen een toename van het verkeer in met name de Burgemeester Deelenstraat, Burgemeester Strijbosstraat en Burgemeester Michelsstraat.

Maar volgens de woordvoerder kunnen aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen om zo het verkeer beter te sturen en te verspreiden over de dwarsstraten.

Inloopbijeenkomst 12 april

De gemeente houdt dinsdag 12 april een inloopbijeenkomst in dorpshuis ‘t Perron in Heeze waar de plannen worden toegelicht. Belangstellenden kunnen er tussen 16.30 en 20.00 uur terecht. Vervolgens wordt een definitief ontwerp gemaakt en gaat het college van B en W de voorkeursvariant voorleggen aan de gemeenteraad.

Om de ovonde aan te leggen is een gedeelte nodig van het weiland bij de rotonde. De gemeente heeft inmiddels met de eigenaar een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van het gehele perceel.