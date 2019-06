RTV Horizon 2.0 vanuit Maarheeze: sneller en actueler

RTV Horizon is verhuisd. Oprichtingsplaats en thuishaven Heeze werd verruild voor Maarheeze. Omdat de plek in Maarheeze aan de Molenstraat 49a aantrekkelijker is en centraler ligt dan die in Heeze (in sporthal de Pompenmaker) en omdat de digitale voorzieningen er beter zijn. Daarbij leek Horizon ook toe aan een nieuwe start. Het afgelopen jaar was op z'n minst trubbelig te noemen.