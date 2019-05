RTV Horizon moet bij politiek op het matje komen

Ruzie

In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond stelde de partij Lokaal Heeze-Leende vragen aan de burgemeester over de ruzie binnen de lokale omroep en over de verhuizing onlangs van Heeze naar Maarheeze. Raadslid Lot Veldkamp van LHL las hierover in een artikel in het ED.

Maar ook burgemeester Paul Verhoeven wist niet meer dan in het krantenartikel stond. Hij vond dat niet prettig. Hij vond dat het omroepbestuur overleg met hem had moeten hebben. ,,Ik zal dan ook zeker initiatief nemen voor een gesprek", zei hij. De burgemeester voelt zich ook voor het blok gezet door de verhuizing van Horizon naar Maarheeze. De omroep krijgt in Heeze-Leende (net als in Cranendonck) ongeveer 20.000 euro per jaar. Onlangs is de gemeente een verbintenis van 5 jaar aangegaan. De subsidie werd tot nu toe betaald door de beschikbaarstelling van het gebouw in Heeze. ,,We kunnen nu een nieuwe huurder zoeken en met die huur de subsidie van Horizon betalen", aldus Verhoeven, ,,Maar ik weet niet of dat lukt. Zíj kozen voor andere huisvesting, maar wij hebben tijd nodig om op zoek te gaan naar geld voor hun subsidie".