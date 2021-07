RTV Horizon zit fout en moet oud-vrijwilliger schadevergoeding betalen: ‘Ik ben aan de schandpaal genageld’

Woningbouw Cranendon­ck loopt nog altijd stroef

14 juli CRANENDONCK - Het wil in Cranendonck maar niet lukken om de woningbouw in een hogere versnelling te krijgen. De Cranendonckse politiek vraagt al een tijdje om een nieuwe uitbreidingslocatie. Maar vanuit het gemeentehuis is nog geen zicht op een mogelijke plek.