Ruben van der Kruis uit Maarheeze wint schildersvakprijs

Het binnenwerk wijnrood en korengeel. Het buitenschilderwerk, inclusief de luiken, kreeg de kleuren olijfgroen / zwart, mosterdgeel en schelpwit. In totaal werkte hij tweehonderd uur aan het project. De vakjury was lovend over zijn prestatie: ,,Ruben van der Kruis heeft meer dan uitstekend werk geleverd, hij heeft alle kennis en kunde ingezet en dat is veel", aldus de juryvoorzitter. De schildersvakprijs wordt in drie categorieën toegekend, steeds met drie genomineerden. Het publiek kon via de site van de Nationale Schildersvakprijs ook een stem uitbrengen, op alle genomineerden in de drie categorieën. Van der Kruis kreeg de meeste stemmen. De winnaar volgde zijn opleiding bij St Lucas in Boxtel en werkte vanaf 1997 in het bedrijf van zijn vader. In 2016 begon hij zijn eigen bedrijf.