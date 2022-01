Ruim een derde raadsleden Cranendonck komt niet terug na verkiezingen; ‘Ooit is nu geworden’

CRANENDONCK - Over ruim twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nu is al duidelijk dat zeven van de negentien raadsleden in Cranendonck niet terugkeren in de raadzaal.

Ze willen plaats maken voor anderen of meer tijd vrijmaken voor hun baan en hobby. Of ze hebben gewoon genoeg van de politiek. Ruim een derde van de Cranendonckse gemeenteraadsleden komt na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart niet terug. En daar zitten ook enkele politieke kopstukken bij.

Quote Alleen als ik voldoende voorkeur­stem­men krijg, blijf ik in de raad Patrick Beerten, ELAN

ELAN ziet zelfs twee oudgedienden vertrekken. Patrick Beerten en Jos Derks zijn samen goed voor zo’n vijftig jaar raadswerk. Beerten was ook zes jaar wethouder. Hij staat nog wel op de kieslijst van ELAN, op plek 9.

Patrick Beerten van ELAN (archief).

,,Ik heb 23 jaar meegedraaid in de politiek. Ik wil graag anderen een kans geven”, legt Beerten zijn lage plek op de lijst uit. ,,Alleen als ik voldoende voorkeurstemmen krijg, blijf ik in de raad”, voegt hij toe.

Pro6 ziet Marie Beenackers en Hennie Beliën gaan

De gemeenteraad in Cranendonck telt negentien zetels, verdeeld over vijf partijen. CDA, Pro6 en de VVD vormen nu de coalitie. ELAN en Cranendonck Actief zitten in de oppositie.

De meeste partijen hebben hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen inmiddels klaar. Op de definitieve lijst van Pro6 is het nog even wachten, vertelt fractievoorzitter Wim Aarts: ,,We hebben 17 januari de algemene ledenvergadering. Dan wordt de lijst definitief.”

Bij de vorige verkiezingen vormden Wim Aarts en Marie Beenackers samen het lijsttrekkersduo van Pro6.

Maar wel is al zeker dat Marie Beenackers en ook Hennie Beliën stoppen. Beliën zit in zijn eerste raadsperiode.

Beenackers draait al vier periodes mee en vormde bij de vorige verkiezingen samen met Aarts het lijsttrekkersduo. ,,Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Zestien jaar is lang genoeg. Aan het begin van deze raadsperiode wist ik al dat dit mijn laatste zou zijn”, zegt Beenackers.

'Raadswerk vergt steeds meer van me’

Ze heeft het raadswerk altijd heel serieus genomen en was vaak aanwezig bij bijeenkomsten en evenementen en daardoor altijd goed op de hoogte van wat er speelde in de gemeente. ,,Als ik door iemand word benaderd. dan wil ik meteen met zijn of haar verhaal aan de slag. Ik sta 24 uur per dag ‘aan’. Ik ben nu 68 jaar en ik merk dat het raadswerk zoals ik het wil doen, steeds meer van me vergt.”

Eerder werd al duidelijk dat Frits van der Wiel niet terugkeert in de Cranendonckse politiek. Hij stopte vorig jaar als Pro6-wethouder om gezondheidsredenen.

Quote Ik ben bijna 72 jaar en heb een hele lijst met dingen die ik ooit nog eens wil doen; dat ‘ooit’ is ‘nu’ geworden Hans Teklenburg, CDA Cranendonck

Het CDA neemt afscheid van drie van de zes raadsleden. Pierre van Cranenbroek, Janneke van Happen en fractievoorzitter Hans Teklenburg keren na de verkiezingen niet terug in de raad. Teklenburg: ,,Je moet keuzes maken in het leven. Ik ben bijna 72 jaar en heb nog een hele lijst met dingen die ik nog ooit wil doen. Dat ‘ooit’ is ‘nu’ geworden.”

Teklenburg zit in zijn eerste raadsperiode. Het raadswerk is hem niet tegengevallen. ,,Zeker niet. Ik zou willen dat ik er eerder mee was begonnen.” De CDA-er staat toch nog op de kieslijst van zijn partij. ,,Ik draag het CDA een warm hart toe, vandaar dat ik op de lijst sta.”

Huidig wethouder Frans Kuppens voert de CDA-lijst aan.

Raadsleden VVD en Cranendonck Actief willen blijven

Fractievoorzitter Koen van Laarhoven van oppositiepartij Cranendonck Actief geeft aan na de verkiezingen graag terug te willen keren in de raad. Dat geldt ook voor zijn fractiegenoot Karel Boonen.

Ook bij coalitiepartij VVD hopen de huidige raadsleden hun zetel in de raad straks weer in te kunnen nemen. Fractievoorzitter Jordy Drieman staat op plek 1 en raadslid Willem Swinkels op plek 2 van de lijst. Huidig VVD-wethouder Marcel Lemmen heeft eerder al te kennen gegeven in te zijn voor een tweede wethoudersperiode. Hij staat op plek 5.