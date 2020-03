Ruiten vernield in centrum Maarheeze: ‘Welk hersenloos figuur haalt het in zijn kop dit leuk te vinden?’

Veel schade

Anytime Fitness aan de Oranje Nassaulaan is een van de slachtoffers. ‘Ook bij ons is er toegeslagen. Net als bij diverse andere ondernemers in Maarheeze zijn er ruiten vernield. Welk hersenloos figuur haalt het in zijn kop om dit leuk te vinden? En dan ook nog in deze moeilijke tijd voor ons allemaal', schrijft de sportschool op Facebook.