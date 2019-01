Ruiters uit het zadel voor opschoondag in Leende

Pilot

“In Nederland worden ieder jaar 17 miljoen buitenritten gemaakt”, stipt Johan Castelijns, regioconsulent Zuidoost-Brabant van de KNHS, het belang van goede men- en ruiterpaden aan. Hij geeft aan dat elders al ruiter- en menpaden zijn afgesloten. Castelijns: “Voor ons is dit een pilot. Dit is de eerste keer dat er een opruimdag in Brabant wordt gehouden.” Zowel de KNHS als Staatsbosbeheer willen de pilot over een groter gebied uitrollen. Schram: “In de Kempen werken we op een soortgelijke manier samen met een mountainbikeclub.”

“Met deze klus willen we ook bijdragen aan een stukje bewustwording. Het gaat allemaal niet vanzelf. Mensen moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt medeorganisator Toon Liebregts van manege De Molenberg, die zaterdag als startlocatie diende. Ondanks de koude weersomstandigheden had een dertigtal ruiters zich zaterdagochtend verzameld bij de manege aan de rand van het Leenderbos. In het omliggende natuurgebied konden ze zich uitleven met ruim veertig kilometer aan ruiterpaden. “Iedereen uit onze WhatsApp-groep is aanwezig”, zegt Sebastiaan Marechal. De Valkenswaardenaar maakt bijna iedere zaterdag en zondag een buitenrit in het Leenderbos. Hij juicht het initiatief toe. “Als de paden anders worden afgesloten, dan is dit de beste oplossing”, vindt Marechal. Hij heeft zelf een stokzaag en ander gereedschap meegenomen. “De paden liggen er helemaal niet slecht bij. Ik zit echter vrij hoog op mijn paard. Dit is daarom ook een mooie gelegenheid om hinderlijke en gevaarlijke uitstulpingen aan bomen weg te halen.”