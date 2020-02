Rulse Dijk dicht vanwege vroege paddentrek

Opnieuw uitstel voor A2-route naar Poort43 Sterksel

15:43 STERKSEL/MAARHEEZE - Eerst was het januari 2019, toen januari 2021 en nu is de verwachting eind 2021 of begin 2022. Het is voor de inwoners van Sterksel en Maarheeze te hopen dat de afwikkeling van het vrachtverkeer op de nieuwe route straks sneller gaat dan de aanleg van de weg zelf.